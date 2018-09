Coca-Cola beobachtet nach eigenen Angaben die entstehende Industrie und ist an Getränken mit CBD interessiert - dem nicht-psychoaktiven Inhaltsstoff in Marihuana, der gegen Schmerzen eingesetzt wird, aber keine Rauschwirkung entfaltet. Der in Atlanta ansässige Soft-Drinks-Hersteller führt laut einem Bericht von BNN Bloomberg Television für die Entwicklung der Getränke Gespräche mit dem kanadischem Marihuanaproduzenten Aurora Cannabis.

"Wir beobachten intensiv das Wachstum von nicht-psychoaktivem CBD als Bestandteil von funktionellen Wellnessgetränken auf der ganzen Welt", sagte Coca-Cola-Sprecher Kent Landers in einer E-Mail-Mitteilung an Bloomberg News. "Der Bereich entwickelt sich schnell. Derzeit sind noch keine Entscheidungen getroffen worden." Landers wollte zu Aurora keinen Kommentar abgeben.

Coca-Colas möglicher Vorstoss in den Marihuana-Sektor erfolgt, während Getränkehersteller versuchen, Cannabis als trendigen Inhaltsstoff hinzuzufügen, während sich ihr traditionelles Geschäft abschwächt. Letzten Monat gab der Corona-Bierbrauer Constellation Brands Inc. bekannt, dass er 3,8 Milliarden Dollar für eine Erhöhung seines Anteils an Canopy Growth ausgeben würde. Der kanadische Marihuanaproduzent kommt auf einen Marktwert von mehr als 13 Milliarden kanadische Dollar (8,56 Milliarden Euro)

Molson Coors Brewing startet ein Joint Venture mit Quebecs Hydropothecary zur Entwicklung von Cannabisgetränken in Kanada. Diageo, der Hersteller von Guinness-Bier, führt Gespräche mit mindestens drei kanadischen Cannabisproduzenten über einen möglichen Deal, berichtete BNN Bloomberg letzten Monat. Die Craft-Bier-Marke Lagunitas von Heineken NV hat eine Marke auf den Markt gebracht, die sich auf alkoholfreie Getränke spezialisiert hat , die mit THC - dem aktiven Wirkstoff von Marihuana - versetzt werden.

