Sollte der Börsengang zustande kommen, wäre es die erste US-Notierung einer Mehrheitsbeteiligung von SoftBank seit dem erfolgreichen Börsengang des Chip-Designers Arm Holdings. SoftBank hatte Arm 2023 zu einer Bewertung von 54,5 Milliarden Dollar an die Börse gebracht, dessen Marktkapitalisierung inzwischen auf mehr als 145 Milliarden Dollar gestiegen ist.