Der japanische Technologie-Investor gab am Dienstag ein Minus von umgerechnet rund drei Milliarden Euro bekannt, weil seine Anteile an Firmen wie der Deutschen Telekom, deren US-Mobilfunktochter T-Mobile oder an dem chinesischen Online-Händler Alibaba in den vergangenen Monaten bis zu 20 Prozent an Wert einbüßten. Analysten hatten auf ein Plus von 484 Millionen Euro gehofft, nachdem Softbank im Vorjahreszeitraum gut 20 Milliarden Euro Miese gemacht hatte.