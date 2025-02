Das Ergebnis dürfte weitere Fragen aufwerfen, wie SoftBank einige seiner ehrgeizigsten Vorhaben finanzieren will. Der Konzern will Insidern zufolge zum grössten Finanzinvestor von OpenAI werden und verhandelt mit dem ChatGPT-Entwickler über eine Investition von bis zu 25 Milliarden Dollar, wie Reuters im Januar berichtet hatte. SoftBank will auch 15 Milliarden Dollar für das kürzlich angekündigte «Stargate»-Projekt zum Ausbau der digitalen KI-Infrastruktur in den USA bereitstellen, an dem neben OpenAI auch Microsoft, Oracle, Nvidia und die SoftBank-Tochter Arm beteiligt sind.