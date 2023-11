Der Tech-Investor hält 60 Prozent an WeWork, das sich vom gehypten Start-up mit einer einstigen Bewertung von 47 Milliarden Dollar binnen fünf Jahren zum Schuldenfass entwickelte. Die Japaner haben bereits Milliarden in die Sanierung des Bürovermieters gesteckt, der sich Anfang November in die Insolvenz flüchtete. Der Trend zum Arbeiten von zuhause, der sich in der Corona-Pandemie noch verstärkt hatte, stellt das Geschäftsmodell von WeWork in Frage.