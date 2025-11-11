Kurz bevor Firmengründer Masayoshi Son eine Reihe geplanter Investitionen tätigt, um seinen eigenen Einflussbereich zur Unterstützung künstlicher Intelligenz aufzubauen, hat SoftBank seine Nvidia-Anteile verkauft. Das in Tokio ansässige Unternehmen hatte seine Beteiligung an Nvidia bis Ende März auf etwa 3 Milliarden US-Dollar erhöht. Dieser Anteil sowie ein unerwartet hoher Gewinn der Startup-Investmenteinheit Vision Fund halfen SoftBank, im zweiten Geschäftsquartal einen überraschenden Nettogewinn von 2,5 Billionen Yen (16,2 Milliarden US-Dollar) zu melden – deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 418,2 Milliarden Yen.
Am Dienstag kündigte SoftBank zudem einen Aktien-Split im Verhältnis 4:1 an, der am 1. Januar stattfinden soll.
Sons Unternehmen verfügt inzwischen über ein Portfolio, das einige der weltweit begehrtesten Namen im Bereich KI umfasst: OpenAI und Oracle. Diese Beteiligungen steigerten SoftBanks Buchgewinne und trugen zu einem 78-prozentigen Anstieg des Aktienkurses in den drei Monaten bis Ende September bei – die beste entsprechende Performance seit dem Dezemberquartal 2005.
Die Zahl der Wetten, aus denen SoftBank erfolgreich seine Investitionen zurückgewinnt, sei gestiegen, «weshalb wir unsere Prognosen anheben», schrieb Citigroup-Analyst Keiichi Yoneshima in einer Mitteilung vor der Ergebnisveröffentlichung. Er setzte sein Kursziel für die SoftBank-Aktie auf 27.100 Yen und verknüpfte seine Berechnungen mit der Bewertung von OpenAI, wobei er eine zukünftige Bewertungsspanne von 500 Milliarden bis 1 Billion US-Dollar für den ChatGPT-Entwickler annahm.
Son, 68, versucht aggressiv, vom boomenden Investitionsumfeld in KI und Chips zu profitieren, während er andere Investitionen zurückfährt. Die Ambitionen des SoftBank-Gründers treiben Initiativen wie den Stargate-Rechenzentrums-Rollout und eine geplante 30-Milliarden-US-Dollar-Investition in OpenAI voran. Son führt zudem Gespräche mit Taiwan Semiconductor und anderen über eine Beteiligung an einem 1-Billion-US-Dollar-KI-Fertigungszentrum in Arizona. SoftBank prüfte sogar Anfang dieses Jahres eine Übernahme des US-Chipherstellers Marvell.
Die Herausforderung wird darin bestehen, die Finanzierung hinter den neuen Investitionen auszubalancieren, darunter rund 20 Milliarden US-Dollar für OpenAI und 6,5 Milliarden US-Dollar für die geplante Übernahme des Chipdesigners Ampere Computing LLC. Zudem bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertungen, die KI-Unternehmen und deren Kapitalausgaben stützen, sowie der Frage, wer letztlich von den im Bau befindlichen grossen Rechenzentren und anderen Infrastrukturen profitieren wird.
«Der einfache Trade bestand darin, SoftBank zu kaufen, um günstig Zugang zu Arm-Aktien und einem breiteren KI- und Tech-Mix zu erhalten. Diese Idee hat mehr als geliefert – die Aktie hat sich mehr als verdoppelt und den moderaten Anstieg des NAV deutlich übertroffen», heisst es in einer Analyse von Finimize Research, die auf Smartkarma vor der Ergebnisveröffentlichung veröffentlicht wurde und sich auf SoftBanks Nettovermögenswert bezieht.
«Aber jetzt ist der Abschlag grösstenteils verschwunden, daher ist SoftBank kein ‚günstiger‘ Einstieg mehr. Auf dieser Basis ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen», heisst es dort weiter.
(Bloomberg)