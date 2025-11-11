«Der einfache Trade bestand darin, SoftBank zu kaufen, um günstig Zugang zu Arm-Aktien und einem breiteren KI- und Tech-Mix zu erhalten. Diese Idee hat mehr als geliefert – die Aktie hat sich mehr als verdoppelt und den moderaten Anstieg des NAV deutlich übertroffen», heisst es in einer Analyse von Finimize Research, die auf Smartkarma vor der Ergebnisveröffentlichung veröffentlicht wurde und sich auf SoftBanks Nettovermögenswert bezieht.