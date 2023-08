Details zu der Übernahme sollen am Montag bekanntgegeben werden, wenn Arm die Unterlagen für seinen Börsengang veröffentlicht, sagten die Insider. Bei der Platzierung werde Softbank wohl weniger Anteile verkaufen als ursprünglich geplant und künftig bis zu 90 Prozent an dem Chip-Designer halten. Die Erlöse aus dem IPO dürften damit niedriger ausfallen als die zuletzt geplanten acht bis zehn Milliarden Dollar. Dabei war für den Börsengang eine Bewertung des Chip-Designers mit 60 bis 70 Milliarden Dollar im Gespräch. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person ergänzte, dass Arm bei der Präsentation der IPO-Unterlagen einen Umsatzrückgang um ein Prozent auf 2,68 Milliarden Dollar für das am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr ausweisen werde.