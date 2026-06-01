Macron will die grosse französische Atomstrom-Produktion nutzen, um sein Land als Drehscheibe für den stromintensiven KI-Sektor zu positionieren. «Für uns ist das ein grosser Erfolg», sagte Macron ​zu der SoftBank-Investition. «Wir schliessen damit klar die Lücke, die wir ​bei der Rechenkapazität in Europa hatten.» Frankreich ​verfügt über 57 Kernreaktoren und exportiert Strom. «Wir können die wertschöpfende Ressource Strom in Intelligenz umwandeln, so ‌dass Frankreich Intelligenz exportieren kann», erklärte Son. Die Vereinbarung sei nach einem Treffen mit Macron in Tokio im April schnell zustandegekommen. «Er fragte mich: 'Masa, sind Sie ​schnell?' ​Ich sagte: 'Ich bin schnell'», sagte Son.