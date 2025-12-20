Um das Geld aufzubringen, erwägt der Konzern unter anderem den Verkauf von Beteiligungen und die Aufnahme ​von Krediten, die durch seine Anteile am ‌Chip-Designer Arm Holdings besichert ‌sind, sagte der Insider. Die Summe soll bis Ende 2025 an OpenAI fliessen. SoftBank hatte im April zugesagt, bis zu 30 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, nachdem das ⁠KI-Start-Up im Oktober in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt worden war.