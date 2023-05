"Angesichts des erhöhten Angebots von Silver Lake hat das Unternehmen keine Absicht, in Gespräche mit dem US-Wettbewerber, der das vorläufige unverbindliche Angebot abgegeben hat, einzutreten", hiess es in der Mitteilung der Software vom Donnerstag. "Dieses unverbindliche Angebot war an bestimmte Bedingungen geknüpft, die nicht erfüllt werden konnten." Ausgeführt wurden diese Bedingungen nicht.