Nach dem Verkauf zweier Kern-Sparten an den US-Konzern IBM bereitet die Software AG einem Medienbericht zufolge die Trennung von weiteren Einheiten vor. Das von US-Finanzinvestor Silver Lake übernommene Darmstädter Unternehmen habe Wettbewerber und Investoren aufgefordert, Gebote für seine Sparten Trend Miner (Datenanalyse für die Industrie) und Cumulocity (Internet of Things-Software) abzugeben, berichtete das «Handelsblatt» am Mittwoch unter Berufung auf Finanzkreise. Zudem würden Optionen für Alfabet (Software zur Unternehmensarchitektur-Visualisierung) geprüft. Im Frühjahr dürfte eine Auktion für die Tochter Aris (Software für Prozess-Visualisierung) vorbereitet werde.