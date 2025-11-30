Bei dem Problem müssen die Fluggesellschaften auf eine frühere Software-Version eines Computers zurückgreifen, der den Anstellwinkel der Flugzeuge berechnet. In einigen Fällen muss auch die Hardware selbst ausgetauscht werden, was zwei bis drei Stunden pro Flugzeug dauert. Von dem Rückruf sind mehr als 6000 Flugzeuge betroffen, was über der Hälfte der weltweiten A320-Flotte entspricht. Diese hat kürzlich die Boeing 737 als meistverkauftes Modell der Branche abgelöst. Branchenkenner sagten, die abrupte Massnahme sei ein seltenes und potenziell kostspieliges Problem in einer Zeit, in der die Wartung weltweit unter einem Mangel an Arbeitskräften und Ersatzteilen leide.