In einer Branchenstudie bewertet die UBS SAP daher mit Bestnoten, wenn es um den sogenannten Burggraben gegenüber der KI-Konkurrenz geht. Die UBS-Analysten haben drei Faktorgruppen analysiert: das Kundenprofil, den Endmarkt und das Anbieterprofil. SAP erreicht in drei Bereichen eine sehr gute Bewertung und in den übrigen sieben eine gute. Hervorgehoben wird insbesondere die enorme Komplexität des SAP-Systems, das für viele der weltweit grössten Unternehmen als zentrales Rückgrat ihrer Geschäftsprozesse dient. Hinzu kommen stark differenzierte branchenspezifische Lösungen, vor allem in der Fertigungsindustrie und in kapitalintensiven Sektoren, die nur schwer zu ersetzen sind.