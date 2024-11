Die Titel von SoftwareOne steigen daraufhin im frühen Handel um 13,3 Prozent auf 7,52 Franken. Bis Ende Oktober waren die Titel indes fast doppelt so viel wert. Damals sprach das Unternehmen eine Gewinnwarnung aus und wechselte den CEO. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert derweil am Mittwoch praktisch unverändert.