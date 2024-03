Weitere Gerüchte

Am Montagnachmittag hatte Bloomberg allerdings darüber spekuliert, dass der Kampf um die Zukunft von SoftwareOne in eine neue Runde gehen könnte. Die Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital erwäge ein erneutes Angebot für den Fall, dass der Verwaltungsrat von SoftwareOne ausgetauscht werde, hiess es in dem Medienbericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.