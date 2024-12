Aktienkurs legt deutlich zu

An der am Berichtstag ingesamt sehr schwachen Börse kamen die Pläne von SoftwareOne gut an. Die Papiere schlossen um 7 Prozent im Plus auf 6.27 Franken. Allerdings haben die Aktien in diesem Jahr auch deutlich an Wert verloren. So kosteten sie vor der Gewinnwarnung im Oktober noch knapp 13 Franken und zu Jahresbeginn über 16 Franken.