Co-CEO Melissa Mulholland verlässt den IT-Dienstleister, nachdem die Integration von Crayon weitgehend abgeschlossen ist, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Erb führte zuletzt als Co-CEO das operative Geschäft, das Servicegeschäft und den Marktplatz. Der Verwaltungsrat begründet den Wechsel mit der nächsten Entwicklungsphase des Softwareunternehmens, die statt eines Doppelspitze-Modells von einer Einzelleitung unterstützt werden soll.