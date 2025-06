Aktionäre von Crayon erhalten pro Aktie 69 norwegische Kronen in bar sowie 0,8233 neue SoftwareOne-Aktien. Die Kotierung dieser Aktien an der Schweizer Börse SIX ist am oder um den 2. Juli geplant, eine Zweitkotierung in Oslo folgt einen Tag später. Ein Zwangserwerb der restlichen Crayon-Aktien ist vorgesehen. Im Anschluss daran werde SoftwareOne das Verfahren zur Dekotierung der Crayon-Aktien einleiten.