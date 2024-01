Der Informatik-Dienstleister SoftwareOne befindet sich weiterhin in Verkaufsgesprächen mit Bain Capital. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass er die Gespräche abschliessen und die Aktionäre bis Ende des Monats über das Ergebnis des Prozesses informieren könne, wie SoftwareOne am Montag als Reaktion auf einen Medienbericht mitteilte. Die Nachrichtenagentur «Bloomberg» hatte am Freitag berichtet, dass die Gespräche um eine Übernahme des Schweizer Unternehmens durch den Finanzinvestor Bain ins Stocken geraten seien. Das kürzlich vorgelegte Angebot von Bain, das unter den bisher genannten 19,50 bis 20,50 Franken pro Aktie liege, sei vom Softwareunternehmen nur lauwarm aufgenommen worden.