Konkret laufen die Ermittlungen gegen fünf ehemalige oder aktuelle Führungspersonen von SoftwareOne. Die Personen würden verdächtigt, vertrauliche und kursrelevante Informationen des an der Schweizer Börse SIX kotierten IT-Unternehmens SoftwareOne ausgenutzt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft (BA) am Mittwoch mit. In den drei Ländern seien zeitgleich Hausdurchsuchungen an den Privatdomizilen der Beschuldigten sowie an Standorten von SoftwareOne durchgeführt worden.
Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigte SoftwareOne Durchsuchungen in den Büros in Leipzig und Stans. «Diese Massnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen fünf derzeitige oder ehemalige nicht-geschäftsführende Mitarbeiter wegen möglicher Verstösse gegen Insider-Vorschriften», sagte eine Unternehmenssprecherin.
Verkauf von Aktien vor negativer Mitteilung
Alle Beschuldigten seien zum tatrelevanten Zeitraum im Jahr 2024, beziehungsweise davor, in Führungspositionen beim Unternehmen tätig gewesen, heisst es weiter. «Im Jahr 2024 veröffentlichte das Unternehmen zwei vorbörsliche Medienmitteilungen, die einen negativen Einfluss auf den Aktienkurs desselbigen hatten», schreibt die Bundesanwaltschaft weiter. In Vorfeld der Mitteilung hätten die Beschuldigten grössere Mengen Aktien verkauft.
Die Bundesanwaltschaft verdächtigt die Personen, dass die Verkäufe aufgrund von Insiderwissen stattgefunden haben. Dadurch hätten die Kaderleute Vermögensverluste in Höhe von 2,49 Millionen Franken vermieden.
SoftwareOne selber werde jedoch kein Fehlverhalten vorgeworfen, betonte die Sprecherin weiter. Zudem kooperiere das Unternehmen uneingeschränkt mit den Behörden.
An der Schweizer Börse knickte die Aktie nach der Bekanntgabe der Razzia vorübergehend ein. Bis gegen 13.45 Uhr notierte das Papier um 0,9 Prozent im Minus auf 8,98 Franken.
(AWP)