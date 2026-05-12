Ziele angehoben

Mit Blick nach vorne hebt SoftwareOne seine Guidance für 2026 an. Das Management strebt weiterhin eine bereinigte EBITDA-Marge von über 23 Prozent auf vergleichbarer kombinierter Basis in Aussicht, rechnet nun aber mit einem Umsatzwachstum im «mittleren bis hohen» einstelligen Bereich. Zuvor war das Umsatzwachstum nur im mittleren einstelligen Bereich erwartet worden.