In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz um 3,1 Prozent auf 246,9 Millionen Franken. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) nahm um 14,5 Prozent auf 45,4 Millionen Franken zu, wie das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Die bereinigte Betriebsgewinnmarge verbesserte sich entsprechend auf 18,4 Prozent nach 16,6 Prozent vor einem Jahr.