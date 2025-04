Ausserdem gab SoftwareOne am Montag bekannt, dass sie eine Änderungsvereinbarung in Bezug auf ihren bestehenden Total Return Swap (TRS) mit einem finanziellen Exposure in rund 4,58 Millionen Crayon-Aktien abgeschlossen hat. Laut den Angaben erhält SoftwareOne das Recht, bei Fälligkeit oder Kündigung des TRS - unter ansonsten unveränderten Swap-Bedingungen - zwischen physischer und Barabwicklung zu wählen.