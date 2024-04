Die ausserordentliche GV findet am 18. April in Luzern statt. Da sollen laut den Plänen des Verwaltungsrats Präsident Adam Warby sowie die weiteren zur Wiederwahl stehenden Mitglieder gewählt werden. Zudem empfiehlt der Verwaltungsrat, die Wiederwahl von Daniel von Stockar sowie Annabella Bassler und Andrea Sieber als Vertreter der 29 Prozent-Gründeraktionärsgruppe in das Gremium. Neu für den VR vorgeschlagen wurde überdies Till Streichert.