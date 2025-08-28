Insbesondere die geringeren Incentives des wichtigen Partners Microsoft belasteten die Geschäfte. Kombiniert mit der norwegischen Crayon soll das Unternehmen zum Wachstum zurückkehren. Wie der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen SoftwareOne am Donnerstag mitteilte, schrumpfte der Umsatz im ersten Halbjahr um 8,0 Prozent auf 487,7 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Umsatzminus lediglich bei 4,9 Prozent gelegen.