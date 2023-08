Wie haben sich das Angebot und die Nachfrage auf dem Schweizer Markt für Wohnimmobilien angesichts steigender Zinsen in den letzten Monaten denn entwickelt?

Die Nachfrage nach privatem Wohneigentum und Mehrfamilienhäusern ist robust, was sich in den positiven Wachstumszahlen des letzten Quartals ausdrückt. Einfamilienhäuser gibt es noch zu wenig auf dem Markt, weil in der Vergangenheit auf jeder bebaubaren Parzelle Mehrfamilienhäuser errichtet wurden. Einfamilienhäuser mit Umschwung sind eigentlich ein Anachronismus in einer Zeit, in der viele Gemeinden die Verdichtung vorantreiben möchten. Andererseits sind sie immer noch der Stoff, aus dem die klassischen Wohnträume bestehen.