Die zweitbeste Performance geht an NextEra Energy, ein amerikanisches Energieunternehmen mit Firmensitz in Juno Beach, Florida. NextEra operiert über drei Tochterunternehmen in 27 US-Bundesstaaten und ist führend in der Solar- und Windenergiegewinnung in den USA. Die gesamte Kraftwerkskapazität beträgt etwas mehr als 37 Gigawatt.