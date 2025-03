Das in Houston ansässige Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und Solarpanel-Installationen und Energiespeicherdienste anbietet, erklärte in einer Medienmitteilung am Montag, es verfüge nicht mehr über genügend Barmittel, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Es bestünden erhebliche Zweifel an der Fähigkeit, für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr als fortgeführtes Unternehmen weiterzumachen, so der Solar-Dienstleister.