Speicher sind zum einen in den vergangenen Jahren günstiger geworden. Zum anderen zielen Reformen bei der Förderung der Erneuerbarer Energien darauf, dass diese am Markt ausgerichtet produzieren. Der Überschüsse etwa im Sommer in der Mittagszeit könnten mit Speichern gleichmässiger verteilt werden, die Erlöse am Strommarkt fielen höher aus.