Die Aktie von Meyer Burger hatte im Vorfeld der Jahresergebnispräsentation einen guten Lauf. Alleine in den letzten drei Wochen legte sie um 17 Prozent zu.

Dieser Lauf könnte am Donnerstag jedoch ein abruptes Ende nehmen. Mit dem Zahlenkranz für das Geschäftsjahr 2017 erfüllt das Solarzulieferer aus Gwatt die Analystenerwartungen zwar weitestgehend.

Die diesjährigen Zielvorgaben fallen jedoch ernüchternd aus. Während das Unternehmen selbst für 2018 einen Jahresumsatz von 450 bis 500 Millionen Franken anstrebt, liegen die Prognosen zwischen 544 (Bank Vontobel) und 595 Millionen Franken (Research Partners).

Geradezu alarmierend sind die Aussagen zur aktuellen Auftragslage. So gingen im Januar und Februar gerademal Aufträge in Höhe von insgesamt 36,2 Millionen Franken ein.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär werden für die Meyer-Burger-Aktie keine Kurse gestellt. Als Indikation sieht die Zürcher Bank die Aktie um 2 bis 4 Prozent tiefer eröffnen. Gar mit einem Kurseinbruch von bis zu 20 Prozent rechnet man im Aktienhandel der Credit Suisse.

Jahresergebnis zeugt von Fortschritten

Das Jahresergebnis von Meyer Burger sei von Sondereffekten geprägt gewesen, welche nochmals zu einem hohen Verlust führten, so schreibt die Zürcher Kantonalbank in einem Kommentar. Dennoch sind für den Verfasser auf allen Stufen Verbesserungen ersichtlich. Den Ausblick bezeichnet er hingegen als verhalten und will seine Schätzungen darauf abgestützt senken. Das Anlageurteil für die Aktie lautet wie bis anhin "Marktgewichten".

Sein Berufskollege bei der Bank Vontobel spricht gar von "signifikanten Fortschritten", welche im vergangenen Jahr gemacht wurden. Er spielt dabei die Redimensionierung der Geschäftsaktivitäten und die Optimierung der Kostenseite an.

Aufgrund des vorsichtigen Ausblicks geht der Analyst davon aus, dass seine diesjährigen Schätzungen erst im kommenden Jahr erreicht werden können. Er bekräftigt deshalb zwar seine Kaufempfehlung, nimmt das Kursziel von 2,26 Franken jedoch in negative Überprüfung.

Zielvorgaben nicht bloss Tiefstapelei

Die Zielbandbreite von 450 bis 500 Millionen Franken überrascht Beobachter. Dasselbe gilt auch für den Auftragseingang von gerademal 36,2 Millionen Franken während den ersten zwei Monaten. Darin enthalten ist eine Bestellung in Höhe von 14 Millionen Franken für zwei Diamantdraht-Sägemaschinen mit Einsatzgebiet ausserhalb der Photovoltaik von Anfang März.

@meyerburger erwartet für 2018 einen Jahresumsatz von 450 bis 500 Millionen Franken, was gut 15 Prozent unter den Analystenerwartungen liegt. Die Aussagen zur Auftragslage im Januar und Februar lassen aufhorchen. $MBTN — cashInsider (@cashInsider) March 22, 2018

Angesichts der Auftragsflaute vom Januar und Februar seien die Zielvorgaben vermutlich nicht bloss Tiefstapelei seitens des Unternehmens, so lautet der Tenor. Nicht so recht ins Bild passen will, dass der Auftragsbestand Ende 2017 mit 343 Millionen Franken rund 40 Prozent über Vorjahr lag.