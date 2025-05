Die faire Bewertung bezieht sich auf das frühere Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38, mit einer Cashflow-Rendite von nur 2,5 Prozent, was lange Zeit als «zu teuer» galt. Inzwischen hat sich diese Bewertung etwas normalisiert: Das KGV liegt bei 30. Die Aktie ist inzwischen nicht mehr so teuer wie früher und bewegt sich wieder an eine «fundamental gerechtfertigte Bewertung». Dies kann insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die sich auf solide Fundamentaldaten berufen, eine interessantere Ausgangslage sein.