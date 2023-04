Auch hat Finanzministerin Karin Keller-Sutter uns erklärt, der mit Notrecht erzwungene Deal sei eine privatwirtschaftliche Rettung. Wie bitte? Ich zitiere Serge Gaillard. Er war bis Anfang 2021 Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung in Bern. In der "NZZ am Sonntag"» sagte er: "Der Staat hat Risiken in der Höhe von neun Milliarden Franken übernommen. Das ist keine privatwirtschaftliche Lösung."