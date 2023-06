Warum aber sollte man früh Kenntnisse haben? "Laut einer Studie der Weltbank aus dem Jahr 2014 wären die Folgen der Finanzkrise 2008 viel weniger drastisch gewesen, wenn in der breiten Bevölkerung die Finanzkompetenz höher gewesen wäre", sagt Weidemann. Das ist die Makro-Ebene. Auf Mikro-Ebene sollen Jugendliche den vorausschauenden Umgang mit Geld möglichst früh lernen. "Wenn man die Grundlagen der Finanzkompetenz nicht schon in jungen Jahren legt, können Jugendliche schnell in grosse Probleme geraten", so Weidemann.