Dann sieht es vielleicht nicht so düster aus – aber sind All-Time Highs gerechtfertigt?

Wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, sind sie das. Wir denken, dass die Teuerung weiter sinkt und die Zinsen in naher Zukunft zunächst in der Eurozone und dann auch in den USA fallen. Gegen Ende 2025 könnten sie in den USA bei drei, in der Eurozone bei rund zwei Prozent liegen. Zudem gehe ich davon aus, dass die Wirtschaft deutlich länger wächst als vom Markt derzeit erwartet.