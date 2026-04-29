Die Umfrage zeigt: Schweizerinnen und Schweizer lassen sich ihre Ferien einiges kosten. In Sachen Familienbudget belegt die Schweiz im europäischen Vergleich sogar den ersten Platz. Im Durchschnitt 2851 Franken will eine Schweizer Familie im laufenden Jahr für Sommerferien ausgeben, gibt Europ Assistance an. Damit übersteigen die geplanten Ausgaben der Schweizerinnen und Schweizer den europäischen Schnitt von 1921 Franken deutlich.