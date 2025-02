In Japan ist die Ausgangslage anders. Strategen erwarten von der dortigen Zentralbank Bank of Japan (BoJ) weitere Zinserhöhungen. Damit dürfte auch der Höhenflug des Frankens zum japanischen Yen der Vergangenheit angehören. Denn die Kombination aus globaler Straffung der Geldpolitik und dem Krieg in der Ukraine hatte in den letzten drei Jahren auf kein anderes G10-Währungspaar mehr Auswirkungen - der Yen verlor zum Franken in der Spitze gut 30 Prozent an Wert. «Kehren wir diese Treiber um, kann sich die extremste Fehlbewertung der G10-Devisenkaufkraftparität auflösen», begründet der Devisenexperte Kit Juckes von Société Générale in London in einer Kundennotiz vom Montag, weshalb der Yen zum Franken wieder stärker werde dürfte.