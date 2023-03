Kazimir sprach sich allerdings nicht für eine weitere Anhebung bereits auf der nächsten Zinssitzung im Mai aus. "Es ist sinnlos, heute darüber zu spekulieren, was im Mai passieren wird. Wir sollten abwarten", merkte er an. Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer zweiten Zinssitzung in diesem Jahr trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor ihren Straffungskurs mit einem weiteren großen Zinsschritt fortgesetzt. Die Währungshüter hoben wie im Februar die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt an.