Auch bei den Gemeinden und ⁠Gemeindeverbänden nahm die Verschuldung zu. Sie stieg um ​3,0 Milliarden Euro ⁠auf 199,3 Milliarden Euro (plus 1,5 Prozent). Den höchsten prozentualen Anstieg wiesen die Kommunen ‌in Bayern (+7,6 Prozent) auf, gefolgt von denen in Brandenburg und Baden-Württemberg (jeweils +5,6 Prozent). Einen Rückgang von 2,8 Prozent meldeten die Gemeinden ‌in Nordrhein-Westfalen aufgrund des Altschuldenentlastungsgesetzes. Auf dieser Grundlage übernimmt das Land ​NRW anteilig Schulden seiner Kommunen.