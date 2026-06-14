Die zweitgrösste Kreuzfahrtgesellschaft der Welt überzeugt mit einer durchschnittlichen Belegung der Schiffe von knapp 110 Prozent. Die Konkurrenten Carnival und Norwegian erreichen 5 respektive 6 Prozent weniger. Eine Änderung in der Strategie kurbelte das Geschäft nach der Pandemie an. So legte das Management neuerdings den Fokus auf das Premium-Segment, regte den Onboard-Konsum der Gäste an und setzte insbesondere auf maximale Rendite. Das Unternehmen versucht ausserdem neue Standbeine zu schaffen, wie ein Wasserpark-Grossprojekt in Mexiko, welches jedoch mit Standortschwierigkeiten kämpft.