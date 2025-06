Chefwechsel und turbulentes Geschäftsumfeld

Sonova steckt nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2024/2025 in einem herausfordernden 2025/2026 fest. Und mittendrin wird es dann auch zu einem Chefwechsel kommen. CEO Arnd Kaldowski wird aus persönlichen Gründen per Ende September 2025 von seinem Amt zurücktreten. Eric Bernard, früher Chef beim Konkurrenten WS Audiology, soll am 1. Juli 2025 zu Sonova stossen und am 1. Oktober 2025 die CEO-Position übernehmen.