«Im zweiten Geschäftshalbjahr sehen wir vor allem eine weiterhin starke Marktresonanz auf die neuen Phonak-Hörgeräteplattformen», wird Kaldowski am Montag in einer Mitteilung zur später am Abend stattfindenden «J.P. Morgan 2025 Healthcare Conference» zitiert. Und im Audiological-Care-Geschäft habe sich die Umsatzdynamik verbessert.