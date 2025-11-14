Es sind die ersten Zahlen, die das neue Duo Eric Bernard (CEO) und Elodie Carr-Cingari (CFO) zusammen präsentieren. Demnach ist der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2025/26 (per Ende September) in Lokalwährungen um 4,9 Prozent auf 1,82 Milliarden Franken gestiegen. Wie Sonova mitteilte, haben Wechselkurse das Wachstum dagegen gemindert. In Franken steht für den Zeitraum nämlich ein Minus von 1,0 Prozent zu Buche.