Nach schwierigen letzten Monaten soll nun die Dynamik ins Geschäft von Sonova zurückkehren."Ich denke, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 wird eine spürbare Dynamik in unser Geschäft zurückkehren", sagte CEO Arnd Kaldowski am Montag in einem Interview mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" (FuW, Onlineausgabe). Das verschobene Geschäftsjahr des Hörgeräteherstellers endet jeweils Ende März.