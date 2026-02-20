Langfristig gesehen sei die jetzige Phase eher ein Schlagloch. Derzeit bremsten die Inflation in vielen Ländern sowie die vielen negativen Nachrichten überall auf der Welt die Kaufbereitschaft. «Aber früher oder später komme der Zeitpunkt, wo sich wieder mehr Leute ein Hörgerät anschaffen oder ein leistungsfähigeres brauchen.» Demografie plus steigende Marktpenetration von Hörgeräten seien positive Faktoren für die Industrie.