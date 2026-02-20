«Mit einem Umsatzwachstum für das erste ‌Halbjahr von 4,9 Prozent in ​Lokalwährungen für die Gruppe ist es aber ziemlich klar, dass wir am unteren Ende der Bandbreite sein werden.» Die Inflation in vielen Ländern sowie die vielen negativen Nachrichten überall auf der ‌Welt bremsten die Kaufbereitschaft. Eine Normalisierung der Nachfrage erwartet Bernard gegen Ende der zweiten Jahreshälfte 2026 oder Anfang 2027. Derzeit wachse der Markt ​nur um ein bis drei Prozent, früher seien ​es vier bis sechs Prozent ​gewesen.