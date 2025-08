US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 1. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 7. August. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigt Sonova, dass die vom Unternehmen hergestellten Hörgeräte und Implantate nicht von den Zöllen betroffen sind.