Erreicht werden soll dies durch eine mittelfristige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5 bis 10 Prozent beim Umsatz und von 7 bis 12 Prozent beim Kern-EBIT - jeweils in Lokalwährungen, wie Sonova am Montag mitteilte. Im November hatte das Unternehmen bei Vorlage der Jahreszahlen noch auf die Nennung von Mittelfristzielen verzichtet.