Per (heutigem) Donnerstag bringt der Hersteller diese neue "Einstiegslösung zur Hörunterstützung" auf den Markt, wie Sonova mitteilte. Die Technologie dieser speziellen Kopfhörer ermögliche eine bessere Sprachverständlichkeit in lauten Umgebungen, hiess es im Communiqué. Der Schweizer Hersteller Sonova, bisher primär bekannt für die Hörgeräte-Marke Phonak, bietet den Kunden mit seinem neuen Earbud also eine Art Einstiegslösung an, wenn diese (noch) nicht zum Kauf eines klassischen Hörgeräts bereit sind.