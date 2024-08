Der Investorentag vom Dienstag in Stäfa am oberen Zürichsee stand ganz im Zeichen der neuen Hörgeräte-Plattformen des Konzerns Sonova. So nutzte Konzernleitungsmitglied Rob Woolley seine Rede, um für die kürzlich lancierten neuen Hörgeräteplattformen von Sonova zu werben.