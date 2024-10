Dies könne auch weitere Auswirkungen auf einige der heute in Steinhausen angesiedelten Arbeitsplätze haben, sagte ein Sonova-Sprecher gegenüber AWP. Die Behörden des Kantons Zug und die Mitarbeitenden in Steinhausen seien über die Pläne informiert worden. Derzeit befinde man sich in der Konsultationsphase.